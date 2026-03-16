VÍDEO: motociclista colide contra traseira de carreta estacionada e fica em estado grave em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16), na Avenida Celso Mazutti, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A colisão envolveu um motociclista e um veículo de carga que estava parado na via.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta trafegava pela avenida, nas proximidades do terminal rodoviário, quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta que se encontrava estacionada.

Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local, encaminhando a vítima ao Hospital Regional para cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente para isolar a área e realizar o registro da ocorrência, garantindo a segurança do tráfego na região.

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