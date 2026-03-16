VÍDEO: OAB debate e analisa avanços dos “10 anos do Código de Processo Civil” nesta terça-feira em Vilhena

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Vilhena, realizará, nesta terça-feira, 17, mesa de debates e analisará avanços do Código de Processo Civil (CPC).

O evento iniciará às 19h, no auditório da Câmara de Vilhena, e terá participação de toda a advocacia, estudantes de Direito e a comunidade jurídica.

Para a advogada Renilda Oliveira, presidente da subseção da OAB em Vilhena, disse que o momento será um importante momento de reflexão sobre o processo civil brasileiro.

“Haverá duas mesas de debates dedicadas a analisar os avanços conquistados, os desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro do CPC. Será uma oportunidade valiosa de debate, atualização jurídica e troca de experiências entre profissionais e estudiosos do Direito”, explicou a operadora de Direito.

Inscrições pode ser feitas através do seguinte link:

https://esa.oab-ro.org.br/evento/17032026-vilhena-10-anos-de-vigencia-do-cpc-codigo-de-processo-civil?fbclid=IwY2xjawQk-PRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVY203ZkJ0NkVseGU3Rm5Rc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuXFSwPP3KzuHVhTW-eUBGVCCxAvuC_mt5iU6tOJWPwVMKWoH4diOHX47hdP_aem_Tf9_cR0VT7WvJIve12YW0w

>>> Assista ao vídeo abaixo: