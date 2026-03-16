VÍDEO: PM desmantela quadrilha e recupera mais de R$ 41 mil furtados de supermercado em Cerejeiras

A Polícia Militar de Cerejeiras realizou uma grande operação na manhã desta segunda-feira, 16 de março de 2026, que resultou na recuperação de uma vultosa quantia em dinheiro e na desarticulação de um grupo suspeito de furtar um supermercado da cidade durante a madrugada. No total, os militares recuperaram R$ 41.873,00 em espécie.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a diligência teve início após um sargento, mesmo em seu período de folga, suspeitar da atitude de dois indivíduos em uma loja de caça e pesca.

Ao serem abordados por uma guarnição, um menor de idade foi flagrado com R$ 880,00, dinheiro que havia acabado de ser utilizado para a compra de uma arma de airsoft.

Pressionado, o jovem confessou participação no crime, alegando ter recebido R$ 3 mil como sua parte no furto ao estabelecimento comercial.

Com as informações obtidas, as equipes policiais se deslocaram até a residência de um segundo envolvido, no bairro Centro. Ao avistar as viaturas, o suspeito tentou fugir pulando cercas e muros, mas foi alcançado e detido.

No quarto dele, escondida debaixo da cama, a polícia encontrou uma sacola contendo mais de R$ 23 mil, além de documentos da vítima, um relógio e porções de entorpecentes (pasta base e cocaína).

As buscas continuaram na casa do menor, onde os militares localizaram outros R$ 17.810,00, uma espingarda modificada para calibre .22, balança de precisão e ferramentas profissionais (furadeira e lixadeiras).

O jovem admitiu que as ferramentas haviam sido furtadas anteriormente de uma obra no pátio do Hospital Municipal.

Durante a ocorrência, o menor chegou a apontar um terceiro envolvido, mas voltou atrás em seu depoimento, e as buscas na casa deste último nada encontraram de ilícito, resultando em sua liberação.

Todos os objetos apreendidos, incluindo as roupas usadas no crime, identificadas por câmeras de segurança, o dinheiro recuperado e os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para o registro do flagrante e as providências da autoridade judiciária.

>>>Vídeo abaixo: