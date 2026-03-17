Adolescente que trabalha como garçom tem bicicleta elétrica furtada e pede ajuda para recuperar veículo em Vilhena

Um furto de bicicleta elétrica foi registrado na segunda-feira (16), em Vilhena.

O caso ocorreu em uma residência localizada na Avenida Zacarias Rocha de Azevedo, no bairro Bela Vista, conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil registrado pela vítima.

De acordo com as informações, a vítima, um adolescente de 16 anos que trabalha como garçom, relatou que deixou a bicicleta elétrica guardada no imóvel e, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado.

A bicicleta furtada é do tipo elétrica, da marca Sousa Bike, de cor vermelha. O jovem informou ainda que o veículo é essencial para suas atividades diárias, principalmente para o deslocamento ao trabalho.

Sem suspeitos identificados até o momento, o caso segue sob apuração da Polícia Civil.

A vítima pede o apoio da população e solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização da bicicleta seja repassada às autoridades policiais nos seguintes números de emergência: Policia Militar (190) – (69) 3322-3935, Polícia Civil (69) 3322-3001.