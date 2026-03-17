Apenado é flagrado fora de rota e acaba preso pela Polícia Militar em Vilhena

Um homem que cumpre pena em regime semiaberto foi preso pela Polícia Militar, enquanto caminhava pela Rua 916, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A prisão ocorreu após o suspeito apresentar comportamento atípico ao avistar a guarnição da Rádio Patrulha.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o indivíduo, que faz uso de tornozeleira eletrônica, tentou enganar os militares baixando o rosto e acelerando os passos.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem, mas o apenado não portava documentos de identificação no momento.

Ao entrarem em contato com os agentes de plantão da Colônia Penal, os policiais foram informados de que o homem estava “fora de sua rota” permitida, desobedecendo frontalmente as condições impostas pela Justiça para o cumprimento de sua pena em liberdade monitorada.

Questionado sobre a irregularidade, o apenado afirmou ter ciência do descumprimento, alegando que se explicaria pessoalmente com a magistrada responsável.

Diante da violação das regras do regime semiaberto, foi dada voz de prisão ao indivíduo. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde permanecerá à disposição da autoridade judiciária e passará por exame de corpo de delito antes de ser recolhido novamente ao estabelecimento prisional.