Suspeito de furtar fios e receptador são presos pela Polícia Militar em Vilhena

A Polícia Militar realizou a prisão de dois homens envolvidos no furto e receptação de condutores elétricos no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento tático reforçado devido ao recente aumento de crimes contra o patrimônio público e privado na região.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita no cruzamento das ruas Alto Alegre e 836.

Ao ser abordado, ele portava R$ 400 em espécie e confessou espontaneamente ter acabado de vender aproximadamente 18 quilos de fios de cobre. O material, segundo o próprio suspeito, tinha procedência ilícita e foi comercializado de forma clandestina.

O suspeito levou a guarnição até a residência do comprador, localizada na Travessa 842. No local, o proprietário do imóvel, que atua como reciclador, admitiu ter adquirido os fios mesmo sabendo que se tratava de um produto de origem duvidosa.

A ação policial ganha relevância pois, na data anterior, um centro de artes marciais e estádio esportivo no bairro Jardim Eldorado havia sido alvo de furto de fiação elétrica.

Diante da confirmação do crime de receptação e da confissão do vendedor, ambos receberam voz de prisão.

Os envolvidos e o dinheiro apreendido foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência e as devidas providências judiciárias.

A polícia agora investiga se o material apreendido é, de fato, o mesmo levado do espaço público municipal.

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