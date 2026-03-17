Suspeito de integrar facção criminosa é preso com pistola furtada e motos roubadas em Vilhena

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem apontado como integrante de uma organização criminosa e possível executor de homicídios na região.

A ação ocorreu após um intenso monitoramento no bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito foi avistado saindo de uma residência em uma motocicleta. Ao notar a presença policial, o homem iniciou uma fuga alucinante por diversos setores, incluindo o Barão I, Solar, Orleans e Embratelzinho, desrespeitando preferenciais e colocando pedestres em risco.

A perseguição só terminou quando o fugitivo colidiu frontalmente com o para-choque de uma viatura que realizava o cerco.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com o indivíduo uma pistola Taurus G2C, calibre .40, carregada com 12 munições.

Em consulta ao sistema, constatou-se que a arma era fruto de furto ocorrido em uma delegacia de Porto Velho. A motocicleta utilizada na fuga, uma Honda Fan, estava com a cor adulterada (pintada de branco sobre o prata original) e possuía restrição de roubo.

Dando continuidade à diligência, os policiais foram até a casa do suspeito, onde localizaram uma segunda motocicleta com indícios de envolvimento em crimes contra a vida. No interior do imóvel, também foram apreendidos: Dois rádios comunicadores e câmeras de vigilância, dois sprays de tinta automotiva (usados para camuflar veículos), aparelhos celulares, luvas e roupas possivelmente utilizadas em ataques recentes.

O suspeito, que sofreu escoriações leves devido à queda e à necessidade de imobilização técnica, foi conduzido à Unisp junto com todo o material apreendido.

O caso segue agora para a Polícia Civil, que investigará a participação do detido em assassinatos ocorridos recentemente no município de Vilhena.