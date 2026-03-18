Condutor inabilitado tem moto recolhida após colisão em Vilhena

a manhã de terça-feira (17), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda CG 160 Start.

A colisão do tipo transversal aconteceu por volta das 08h, no cruzamento das avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel trafegava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz e, ao realizar a travessia da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes após parada no canteiro central, houve a colisão com a motocicleta, que havia acabado de acessar a via saindo de um posto de combustível. Com o impacto, o motociclista foi projetado ao solo.

Apesar da queda, o condutor da moto informou aos policiais que não apresentava lesões graves e recusou o acionamento de equipes de emergência.

Durante a coleta de dados e verificação documental, os militares constataram que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele alegou que o veículo pertence à sua mãe e que tinha autorização dela para circular.

Como o acidente não resultou em vítimas com ferimentos graves, a perícia técnica não foi acionada, seguindo o protocolo padrão.

No entanto, diante da infração administrativa pela falta de habilitação, a Polícia Militar adotou as medidas cabíveis, realizando as autuações necessárias e removendo a motocicleta para o pátio do Ciretran.