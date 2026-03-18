Corpo de moradora de Vilhena vítima de acidente em MS será velado e sepultado em Porto Velho

A tragédia que interrompeu a viagem de um ônibus que partiu de Rondônia com destino a Curitiba (PR) vitimou fatalmente duas mulheres na madrugada da última segunda-feira, 16 de março.

Entre as vítimas está Elinete Maria Pontes Sobrinho, de 65 anos, moradora de Vilhena, e Rute Collaco, de 58 anos. O grave acidente ocorreu no km 205 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul (MS), por volta das 02h50.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ônibus da empresa Eucatur, que transportava 22 passageiros, colidiu com uma carreta carregada de soja que estava parada sobre a pista de rolagem.

O impacto destruiu a parte frontal do coletivo. Segundo o delegado Valter Guelssi, o motorista da carreta foi preso em flagrante por homicídio doloso eventual, pois não realizou a sinalização obrigatória de segurança e não prestou socorro às vítimas após a colisão.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate, sendo que uma das vítimas ficou presa às ferragens. Outros quatro passageiros feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar em Nova Alvorada do Sul.

Em nota, a empresa lamentou profundamente o ocorrido e disse que prestou total apoio as vítimas, porém, familiares relataram a reportagem que a empresa realizou apenas o translado do corpo até a capital rondoniense.

Elinete, que era natural de Guajará-Mirim e residia em Vilhena, era mãe de um policial militar. Apesar de morar no Cone Sul, sua despedida final ocorrerá em Porto Velho.

O velório está programado para a noite desta quarta-feira (18), na funerária São Cristóvão, localizada na Avenida Jorge Teixeira. O sepultamento está marcado para a tarde de quinta-feira (19) no cemitério Recanto da Paz.