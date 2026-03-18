Hildon Chaves deixa PSDB, filia-se ao União Brasil em Brasília e entra na disputa pelo Governo de Rondônia em 2026

O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, oficializou sua saída do PSDB e confirmou filiação ao União Brasil.

O ato ocorreu em Brasília e reposiciona o ex-gestor no cenário estadual como pré-candidato ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026.

Até então presidente estadual do PSDB, Hildon vinha sendo cogitado por outras siglas, como Republicanos e Partido Novo.

A decisão pela filiação ao União Brasil ocorre em meio a articulações políticas que buscam consolidar alianças para o próximo pleito.

Com a mudança, o ex-prefeito passa a integrar um grupo político que tem ampliado sua atuação no estado, assumindo papel estratégico na construção de um projeto eleitoral.

A entrada de Hildon Chaves fortalece o partido em Rondônia. A composição partidária busca ampliar a competitividade e reorganizar o cenário político regional.

Nos bastidores, a avaliação é de que o ex-prefeito chega com capital político consolidado após dois mandatos à frente da capital, além de presença em municípios do interior.

Com a filiação confirmada, Hildon Chaves passa a figurar como um dos nomes colocados na disputa pelo Governo de Rondônia em 2026.

O movimento também deve influenciar novas alianças políticas e possíveis composições de chapa.