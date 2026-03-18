Motociclista inabilitado bate em van escolar e sofre graves ferimentos em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de terça-feira (17), por volta das 17h, no cruzamento da Avenida Wilson Monteiro de Araújo com a Rua Josias Antônio da Silva, em Vilhena.

A colisão envolveu uma van de transporte escolar, que levava alunos no momento do impacto, e uma motocicleta conduzida por um jovem inabilitado.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da van trafegava pela avenida (via preferencial) quando foi surpreendida pela motocicleta, que teria avançado a sinalização.

O impacto lateral atingiu a região da porta de acesso dos passageiros. O Pelotão de Trânsito (PTRAN) havia realizado patrulhamento na mesma área minutos antes, reforçando a segurança nas proximidades de uma escola local devido ao intenso fluxo de estudantes e pais.

O motociclista, identificado pelas iniciais J. L. D. S., sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo fraturas expostas em membros superiores e inferiores.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, onde precisou ser entubado e permanece sob cuidados intensivos. Devido ao seu estado clínico, não foi possível colher seu depoimento.

Populares relataram à polícia que, momentos antes do acidente, o motociclista estaria praticando direção perigosa, realizando manobras conhecidas como “grau” ou “empinar” a moto em meio ao fluxo escolar.

Essas alegações, bem como a dinâmica exata da colisão, poderão ser confirmadas através do sistema de monitoramento por câmeras da própria van escolar e de comércios vizinhos.

A perícia constatou que a condutora da van estava com toda a documentação regular, incluindo os cursos obrigatórios para o transporte de passageiros.

Já o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A van foi liberada no local, enquanto a motocicleta, sem condições de tráfego, ficou sob a guarda de familiares da vítima.

O caso segue para investigação das autoridades competentes em Vilhena.