Vilhena entra no radar nacional e Wagner Borges assume vice-presidência da Região Norte no CONASEMS

A saúde pública de Rondônia acaba de dar um salto estratégico no cenário nacional.

O presidente do COSEMS-RO, Wagner Wasczuk Borges, foi empossado como 2º Vice-Presidente Regional Norte da Diretoria Executiva do CONASEMS, em reunião realizada nesta quarta-feira, consolidando seu nome como uma das principais lideranças da gestão municipal de saúde no país e elevando o protagonismo do estado dentro das instâncias decisórias do SUS.

A indicação foi construída de forma unânime pelos presidentes dos COSEMS da Região Norte — Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — em um movimento de forte alinhamento político-institucional que reconhece a atuação técnica, a capacidade de articulação e a liderança exercida por Wagner à frente do conselho rondoniense, entidade que representa os secretários municipais de saúde dos 52 municípios do estado.

A formalização da escolha consta em documento oficial subscrito pelas lideranças regionais , reforçando a legitimidade e o peso estratégico da nomeação.

Com a nova função, Wagner amplia de forma expressiva seu raio de atuação e passa a representar aproximadamente 450 municípios da Região Norte, a maior região geográfica do Brasil, caracterizada por desafios estruturais relevantes, como grandes distâncias territoriais, limitações logísticas, populações em situação de vulnerabilidade e uma demanda historicamente reprimida por serviços de saúde.

Na prática, a vice-presidência garante acesso direto à Diretoria Executiva do CONASEMS, espaço onde são discutidas e pactuadas políticas públicas, diretrizes operacionais, estratégias de financiamento e organização da rede de atenção à saúde em nível nacional.

O CONASEMS, que representa mais de 5.500 municípios brasileiros, integra o Conselho Nacional de Saúde e participa ativamente das principais instâncias tripartites do SUS, ao lado do Ministério da Saúde e do CONASS, sendo peça-chave na formulação e condução das políticas públicas de saúde no país.

Nesse contexto, a ocupação da vice-presidência regional posiciona Rondônia dentro do núcleo de influência onde se definem prioridades, alocação de recursos e estratégias estruturantes para o sistema.

O feito é inédito para o estado e projeta Vilhena — município polo do Cone Sul e base de atuação do gestor — para um novo patamar institucional. A cidade, que já exerce papel estratégico na assistência regional, passa agora a integrar também o eixo de articulação política nacional da saúde pública, fortalecendo sua imagem como referência não apenas na execução, mas também na construção de soluções para o SUS.

A nomeação representa mais do que um reconhecimento individual. Trata-se de um movimento estruturante que amplia a capacidade de Rondônia em defender pautas prioritárias da Região Norte, reduzir assimetrias históricas e influenciar diretamente decisões que impactam milhões de brasileiros. Em termos práticos, abre-se uma janela concreta para maior protagonismo, captação de recursos, qualificação das políticas públicas e fortalecimento da governança regional.

Com essa conquista, Rondônia deixa de ocupar uma posição periférica nas decisões nacionais e passa a atuar de forma ativa no centro das discussões estratégicas da saúde pública brasileira. Vilhena, por sua vez, consolida-se como um hub de liderança e articulação, demonstrando que gestão eficiente, visão estratégica e capacidade de diálogo produzem resultado — e colocam o município e o estado em evidência no cenário nacional.