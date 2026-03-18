VILHENA: PC elucida homicídio ocorrido em 2025, prende um suspeito e divulga foto de outro que está foragido

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), concluiu as investigações de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio registrados em agosto de 2025, no bairro Ipê, em Vilhena.

O crime vitimou fatalmente Leonardo da Silva Oliveira e deixou gravemente ferido Vinicius Gabriel da Silva Souza.

Conforme informações da Polícia Civil, as vítimas foram socorridas à UPA com perfurações de arma branca. Leonardo não resistiu a um golpe no tórax, enquanto Vinicius sobreviveu a múltiplas lesões no dorso, nuca e rosto.

O inquérito policial revelou que a motivação do ataque está diretamente ligada à disputa por território entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Polícia Civil identificou Charles Vieira dos Santos como um dos autores. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi capturado em janeiro de 2026, durante uma operação conjunta no município de Jaru (RO).

No decorrer das diligências, os investigadores confirmaram também o envolvimento de Matheus Henrique de Oliveira, conhecido pelo vulgo “Coringa”. Contra ele também foi expedido um mandado de prisão, porém o investigado encontra-se foragido em local incerto.

Com o objetivo de capturar o suspeito, a Polícia Civil divulgou a imagem de “Coringa” e solicita que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada de forma anônima. A participação da sociedade é considerada essencial para a manutenção da ordem em Vilhena.

Canais de Denúncia:

WhatsApp da DERCCV: (69) 9914-3649

WhatsApp Geral (UNISP): (69) 197

Telefone Polícia Militar: (69) 3322-3935 ou 190