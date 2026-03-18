VILHENA: Vídeo mostra desrespeito à faixa de pedestres na BR-364 e secretário de trânsito esclarece instalação

Um vídeo que circula nas redes sociais acendeu o alerta sobre a segurança viária na BR-364, no perímetro urbano de Vilhena.

As imagens, gravadas por uma internauta, flagram diversos motoristas desrespeitando a faixa de pedestres instalada na rotatória do Posto Cavalo Branco, na região central da cidade.

O registro mostra veículos passando em alta velocidade, sem dar a preferência legal a quem tenta atravessar.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a situação gerou questionamentos entre moradores sobre a eficácia e a localização da faixa de travessia naquele ponto específico da rodovia federal.

Em resposta às dúvidas da população, o secretário municipal de trânsito, Rogério Dias, esclareceu que a instalação da faixa ocorreu em um local considerado tecnicamente adequado.

Segundo ele, embora possa parecer estar “no meio” da rotatória para alguns observadores, a travessia não foi posicionada no centro da estrutura. “Se a pessoa for até o local, verá que não está no meio da rotatória. Pelo contrário, é o ponto que mais oferece segurança para a travessia”, explicou o titular da Semtran.

Rogério Dias detalhou que a definição do local para a implantação da faixa foi fruto de uma análise técnica conjunta envolvendo a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), sua equipe de engenharia e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O projeto, inclusive, recebeu autorização formal do órgão federal, que é o responsável pela administração da rodovia.

O secretário informou ainda que havia a previsão para a instalação de outro redutor de velocidade no lado oposto da via, mas a medida ainda não foi executada.

Em relação à fiscalização e aplicação de multas por desrespeito à sinalização, Rogério Dias lembrou que, por se tratar de um trecho da BR-364, a competência é exclusiva da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O vídeo divulgado reforça a preocupação com a segurança dos pedestres em Vilhena, dado o fluxo intenso de veículos e o risco elevado de acidentes.

A orientação das autoridades é para que os motoristas reduzam a velocidade e respeitem a preferência de quem atravessa na faixa, enquanto os pedestres devem redobrar a atenção ao utilizar o dispositivo de segurança.

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