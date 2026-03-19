Colisão entre caminhonetes mobiliza PTRAN no centro de Vilhena

Na tarde de quarta-feira (18), a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Jamari, no centro de Vilhena.

A colisão envolveu duas caminhonetes Toyota Hilux e resultou em danos materiais para ambos os proprietários.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os veículos seguiam em direções opostas quando um dos condutores teria avançado a sinalização de parada obrigatória (PARE), vindo a colidir transversalmente contra a lateral da outra caminhonete.

No momento do impacto, as condições climáticas eram desfavoráveis, com ocorrência de chuva, fator que pode ter reduzido a visibilidade e a aderência da via.

Os motoristas já haviam retirado os veículos da posição original para restabelecer a fluidez do tráfego antes da chegada da polícia.

Em um dos veículos, foram constatadas avarias leves na lateral direita, enquanto o outro apresentou danos no para-choque e no farol dianteiro esquerdo.

A equipe policial realizou a coleta de dados e a verificação da documentação obrigatória. Como não foram encontradas irregularidades administrativas ou restrições nos sistemas consultados, os envolvidos foram orientados e liberados no local após o registro do boletim de ocorrência de trânsito em Vilhena. (Citar a fonte por gentileza)