Decepcionado por suposto “golpe”, Flori desiste e vai apoiar Marcos Rogério ao Governo de RO, garantem assessores

As movimentações políticas agitam o cenário de Rondônia nesta semana, refletindo o clima de mudança e alianças em preparação para as eleições de outubro próximo.

Nesta quarta-feira, 18 de julho, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, oficializou sua filiação ao União Brasil, partido pelo qual se lança como pré-candidato ao Governo de Rondônia.

Enquanto isso, uma nova reviravolta ocorre na política estadual. O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, que vinha demonstrando entusiasmo por sua pré-candidatura ao Governo do Estado com apoio da direção do Podemos, decidiu desistir da disputa eleitoral deste ano.

A decisão foi confirmada ao Extra de Rondônia por assessores próximos ao gestor vilhenense, que atribuem a mudança a um suposto desentendimento interno após o anúncio do deputado estadual Delegado Camargo como pré-candidato pelo Podemos. Camargo, por sua vez, nega qualquer conflito interno ou “golpe” dentro da legenda.

Além disso, segundo assessores, o prefeito decidiu apoiar Marcos Rogério (PL), acreditando no potencial político e administrativo do senador. Essa orientação deve ser seguida pelo Podemos, devido à proximidade do presidente estadual, Léo Moraes, com o senador rondoniense, o que deve ser consolidado durante as convenções partidárias, previstas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme o calendário eleitoral.

As movimentações reforçam o cenário de intensas negociações e alianças que marcarão o próximo período pré-eleitoral em Rondônia, refletindo o cenário de disputa que se intensifica na corrida pelo Governo do Estado.