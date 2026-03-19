Festejo de Rima movimenta Vilhena com sarau, debate e batalha de MCs

O município de Vilhena receberá, no dia 28 de março de 2026, o Festejo de Rima – Cultura Viva, um evento cultural gratuito que valoriza a cultura urbana e reúne artistas locais e comunidade em apresentações de poesia, música e batalhas de rima.

A programação começa às 17h na Praça Genival Nunes, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com a organização, o Festejo de Rima terá três momentos principais: 17h às 18h: Sarau com apresentações de poetas e poetisas locais; 18h às 19h: Roda de conversa sobre a Política Nacional Cultura Viva; e às 19h30: Batalha de rima, edição especial do evento.

O objetivo é promover a integração entre artistas e público, fortalecer a cena hip hop e valorizar as manifestações culturais de Vilhena.

O evento é realizado com apoio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, do Ministério da Cultura, e conta com a participação da agente territorial de cultura Tábatta Iori. O Festejo de Rima também celebra a Política Nacional Cultura Viva e o reconhecimento do coletivo Batalha de Vilhena como ponto de cultura.

As inscrições para o sarau e a batalha foram realizadas entre os dias 9 e 22 de março, com seleção feita por uma banca organizadora. Foram disponibilizadas: 5 vagas para poetas no sarau e 8 vagas para MCs na batalha de rima.

A ficha de inscrição incluiu regras detalhadas sobre conduta, pontualidade e critérios de avaliação.

PREMIAÇÃO E REGRAS DO EVENTO

Os vencedores recebem premiação simbólica: Melhor poesia: R$ 100 e MC campeão: R$ 100. A organização reforça que não será permitido o uso de linguagem ofensiva, discurso de ódio, discriminação ou violência durante o evento.

O Festejo de Rima é aberto ao público e realizado em espaço público, facilitando o acesso da população. O evento promete movimentar a cena cultural de Vilhena, promovendo visibilidade à produção artística local e integração entre artistas e moradores.