Homem armado com faca invade igreja e agride familiares em Chupinguaia; rifle artesanal foi apreendido

Na noite de quarta-feira (18), a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma ocorrência de violência doméstica e desordem em uma igreja pentecostal no município de Chupinguaia.

Um homem, em visível estado de descontrole emocional e armado com uma faca, invadiu o templo religioso ameaçando frequentadores e agredindo familiares.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a confusão teria começado na residência da família, localizada ao lado da igreja.

A esposa do agressor relatou que tentou socorrê-lo após ele chegar ferido em casa, supostamente devido a uma queda de motocicleta.

No entanto, ao tentar retornar ao culto para buscar os filhos, ela foi perseguida pelo marido, que tentou agarrá-la pelo pescoço e proferiu diversas ameaças de morte.

Ao buscar refúgio dentro da igreja, a mulher foi novamente perseguida. O pai do agressor tentou intervir para proteger a nora, mas acabou atingido por socos no rosto, sofrendo lesões no olho e no supercílio.

Em seguida, o homem armou-se com uma faca e investiu contra o próprio pai, que precisou usar uma corrente para se defender.

O pastor e outros frequentadores que tentaram conter a situação também foram alvo de ameaças e agressões físicas.

Apesar do susto e dos ferimentos, o pai do suspeito optou por não representar criminalmente contra o filho no momento, afirmando que agiu apenas para cessar a violência contra a nora.

Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito foi contido. Durante a abordagem, ele revelou aos policiais que possuía um rifle artesanal calibre .22 escondido em um guarda-roupas na sua residência. A arma foi localizada e apreendida, juntamente com a faca utilizada no crime.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena para o registro do flagrante e as providências judiciárias. (Por gentileza citar a fonte).