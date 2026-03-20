Câmeras registram ladrão arrombando oficina para furtar motosserra em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira (20), uma oficina especializada no conserto de motosserras, localizada na Rua Ceará, sub esquina com a Avenida Rondônia, foi alvo de um furto em Vilhena. O crime foi registrado por sistemas de monitoramento da região.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as câmeras de segurança de imóveis próximos capturaram o momento em que o suspeito chegou ao endereço utilizando uma bicicleta. Com agilidade, o homem arrombou a porta frontal da oficina e invadiu o local.

Após subtrair uma motosserra que estava no interior do estabelecimento, o ladrão subiu novamente em sua bicicleta e empreendeu fuga, tomando como rumo a Avenida Rondônia.

O proprietário da oficina constatou o arrombamento e o prejuízo no início da manhã. As imagens foram entregues às autoridades policiais para auxiliar na identificação e localização do autor do crime.

“Copiar é fácil, difícil é ter ética para dar os devidos créditos.”

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