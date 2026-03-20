Confirmado pré-candidato a vice-governador, Cirone Deiró lança esposa à ALE e irmão à Câmara Federal

Em um desdobramento que une articulações de bastidores e confirmações oficiais, a família Deiró consolidou nomes para as disputas majoritária e proporcional nas eleições de 2026.

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) oficializou que será o pré-candidato a vice-governador na chapa “puro-sangue” encabeçada pelo ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União Brasil).

Segundo o parlamentar, o convite partiu diretamente de Chaves, do deputado federal Maurício Carvalho e de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil.

A composição busca equilibrar a força administrativa da capital com a representatividade política do interior, especialmente da região de Cacoal e do Cone Sul.

Com a ida de Cirone para a chapa majoritária, a empresária Noeli Deiró (esposa de Cirone) oficializou sua filiação ao União Brasil e assume o projeto de pré-candidatura a deputada estadual. Coordenadora do mandato do esposo em Cacoal e com forte atuação em causas sociais, Noeli entra na disputa com o objetivo de manter a representatividade do grupo na Assembleia Legislativa e Rondônia (ALE).

No âmbito federal, o nome escolhido é o de Ederson Moreira Deiró (irmão de Cirone) que se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil.

Analista Judiciário do TRT há mais de 20 anos e especialista em Gestão Pública e Direito do Trabalho. Ederson traz o capital político de sua última disputa na cidade de Vilhena, onde obteve 18 mil votos como candidato a vice-prefeito.

As informações, confirmadas com exclusividade ao Extra de Rondônia, indicam que o grupo político aposta na união de forças regionais e na capilaridade eleitoral para consolidar uma das bases mais robustas da federação União Brasil, PP e Republicanos no estado.