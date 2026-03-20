Ex-ministra de agricultura confirmada em evento político em 27 de março em Vilhena

A ex-ministra Tereza Cristina, que ocupo a pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2019 e 2022, é presença confirmada em evento do Partido Progressista (PP) em Vilhena.

O ato, que marcará dia de filiações à sigla, acontecerá na próxima sexta-feira, 27 de março.

De acordo com release encaminhado à redação do Extra de Rondônia, o evento reunirá lideranças políticas, além de marcar a entrada de novos nomes ao PP no estado, como a do empresário Marcelo Lucas e o ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires.

A programação, organizada pela deputada federal Silvia Cristina, também contará com acessibilidade em Libras.