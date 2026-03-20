Filho é preso em flagrante pela Patrulha Maria da Penha após descumprir medida protetiva em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 11h, a Patrulha Maria da Penha realizou a prisão em flagrante de um jovem de 23 anos, por descumprimento de ordem judicial e invasão de domicílio.

O fato ocorreu em uma residência, onde o suspeito, após arrombar o portão, adentrou o imóvel contra a vontade da proprietária, sua própria mãe.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima já possuía uma medida protetiva de urgência contra o filho, expedida no último dia 17 de março.

Na ocasião que motivou a ordem judicial, o agressor teria tentado enforcar a mãe e a empurrado contra a parede, sendo contido por outro familiar.

Durante o episódio anterior, o jovem ainda teria proferido ofensas verbais e ameaças graves, afirmando que a genitora “ainda não o tinha visto com raiva”.

Nesta sexta-feira, ao perceber que o filho havia rompido o cadeado e invadido a casa para retirar pertences pessoais, a mulher acionou imediatamente a patrulha especializada via celular funcional.

Os policiais chegaram ao local no momento em que o suspeito ainda estava no interior da residência, efetuando a prisão em flagrante delito.

O jovem, que recentemente se mudou de Porto Velho para residir com a mãe, demonstrava comportamento agressivo por não aceitar as normas domésticas impostas pela vítima.

Diante da violação da Lei Maria da Penha, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

*“Citar a fonte não diminui ninguém — só revela quem é profissional de verdade.”