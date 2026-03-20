Foragido com diversas passagens é preso pela PM no bairro 5º BEC, em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Militar deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um jovem de iniciais W. F., de 23 anos, em uma residência localizada na Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

O suspeito é conhecido pelas autoridades por possuir diversas passagens por diferentes crimes.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Vilhena após o investigado descumprir medidas cautelares impostas anteriormente.

Diante da violação das regras da liberdade provisória, a magistrada responsável determinou a regressão para a prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal.

O detido, que responde por crimes como furto (Artigo 155 do Código Penal), foi localizado pela guarnição no endereço mencionado e não ofereceu resistência à prisão.

O mandado de prisão cumprido possui validade estipulada até o ano de 2041.

Após a captura, W. F., foi conduzido para a realização dos procedimentos de praxe e, em seguida, apresentado à autoridade judicial para a realização da audiência de custódia.

O jovem agora permanece recolhido em uma unidade prisional de Vilhena, à disposição da Justiça.

*“Tem gente que copia tão bem… que esquece até de copiar a parte da ética.”