Impasse sobre uso de celular em escola estadual mobiliza polícia em Chupinguaia

Na última quinta-feira (19), a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Escola Moacir Caramelo, no município de Chupinguaia, a fim de mediar um conflito envolvendo o descumprimento de regimento interno por parte de uma aluna menor de idade.

A situação teve início após uma servidora ser informada de que a estudante estaria utilizando um smartphone dentro do banheiro da instituição.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a coordenação da escola solicitou que a menor entregasse o aparelho, esclarecendo que o objeto seria devolvido ao final do período letivo mediante aplicação de advertência disciplinar.

No entanto, a aluna se recusou a acatar a orientação da servidora, gerando um impasse administrativo.

Diante da resistência, a representante legal da menor foi chamada à unidade de ensino. Ao ser cientificada do ocorrido, a responsável também se recusou a entregar o telefone celular.

Ela alegou que enviou a filha com o aparelho devido a dores que a jovem apresenta no período menstrual, justificando que o smartphone seria um meio de comunicação direto para eventuais necessidades.

A direção da escola reiterou que as normas internas proíbem estritamente o uso de celulares nas dependências da unidade.

Foi esclarecido que, em casos de mal-estar, o procedimento padrão exige que o aluno comunique os servidores da instituição, que ficam responsáveis por adotar os cuidados necessários e realizar o contato oficial com os pais ou responsáveis.

Devido à persistência na recusa e para resguardar a administração escolar, a Polícia Militar registrou a ocorrência formalmente.

O caso deve ser encaminhado aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis em Chupinguaia.

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