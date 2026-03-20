Motociclista perde controle e atinge trabalhadora na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes em Vilhena

Na manhã de quinta-feira (19), por volta das 10h, um acidente de trânsito na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes mobilizou a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN).

O fato ocorreu no sentido BR-364/Parque de Exposições, quando um motociclista perdeu o controle do veículo após uma manobra evasiva.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor seguia pela via quando uma mulher em uma motoneta, que trafegava à sua frente, desviou subitamente de cones que sinalizavam a limpeza da pista.

Para evitar a colisão, o motociclista manobrou para a esquerda, mas acabou passando por um trecho com areia solta, perdendo o equilíbrio.

O motociclista caiu e se arrastou com o veículo por cerca de 15 metros até atingir o meio-fio. Durante o trajeto, a motocicleta atingiu o pé de uma mulher que realizava serviços de limpeza no local.

A trabalhadora, que é reeducanda do sistema prisional e estava sob custódia de uma policial penal, sofreu escoriações na perna direita e foi prontamente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor da moto também sofreu escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento médico no local do acidente.

Durante a averiguação dos documentos, os policiais constataram que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disso, o veículo apresentava débitos de licenciamento. Diante das infrações administrativas, as medidas cabíveis foram adotadas e o condutor foi devidamente autuado.

*“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”