Perícia constata furto de energia elétrica em residência no bairro BNH em Vilhena

Na manhã de quinta-feira (19), por volta das 11h, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe de fiscalização da concessionária Energisa em uma residência localizada na Rua M, no bairro BNH, em Vilhena.

No local, foi confirmada a prática de crime de furto de energia, popularmente conhecido como “gato”.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os técnicos da empresa constataram que a unidade consumidora apresentava irregularidades visíveis: um disjuntor e fiações haviam sido instalados por fora do medidor, desviando o consumo real de eletricidade.

Ao tentarem realizar o procedimento padrão, os funcionários foram recebidos por uma moradora que se recusou a autorizar a entrada na propriedade e, posteriormente, ignorou as tentativas de contato dos policiais militares presentes.

Diante da resistência, a Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada e compareceu ao endereço. Após a realização dos trabalhos periciais, o furto de energia foi oficialmente constatado.

Os técnicos da concessionária realizaram a retirada do medidor do poste da residência, transferindo o equipamento para um poste próprio da rede elétrica, localizado do outro lado da rua, visando normalizar a medição.

Embora o imóvel esteja registrado em nome de um terceiro, que não se encontrava no local no momento da abordagem, o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para que as responsabilidades criminais sejam apuradas.

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