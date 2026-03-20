PL intensifica articulação e avança com agenda estadual de Marcos Rogério em Rondônia

Após o grande encontro realizado em Ji-Paraná, o Partido Liberal (PL) inicia uma nova etapa de organização e mobilização em Rondônia, consolidando o nome do senador Marcos Rogério como pré-candidato ao Governo do Estado.

O evento, que reuniu lideranças de diversas regiões e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, marcou o início de um movimento que agora ganha corpo com a estruturação das nominatas e o planejamento das próximas agendas.

Nesta sexta-feira, Marcos Rogério esteve reunido na sede do partido, em Porto Velho, com integrantes da chapa majoritária e lideranças políticas para alinhar as estratégias da pré-campanha. Com a presença de Bruno Scheid e Fernando Máximo, pré-candidatos ao Senado, o encontro reforçou a unidade do grupo e definiu os próximos passos do projeto político para o estado.

“O nosso time está organizado, motivado e preparado. Já temos uma base construída, nominatas estruturadas e um plano de governo consistente. Agora é o momento de ir aos municípios, ouvir a população e atualizar esse projeto com as demandas reais de Rondônia”, destacou Marcos Rogério.

Como parte dessa nova fase, o PL dará início à caravana “Rota 22”, que percorrerá diferentes regiões do estado com o objetivo de dialogar com lideranças locais e a população, contribuindo para a construção participativa do plano de governo.

A proposta é consolidar um projeto que una desenvolvimento, presença do Estado e políticas públicas voltadas à infraestrutura, saúde, segurança e fortalecimento da produção.

Para Marcos Rogério, o momento é de trabalho e construção coletiva.

“Rondônia tem pressa. E é com planejamento, diálogo e compromisso que vamos construir um novo caminho para o nosso estado”, afirmou.