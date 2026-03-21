Em nota de pesar, Rosangela Donadon lamenta morte de vereador vilhenense

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) encaminhou à redação do Extra de Rondônia Nota de Pesar lamentando a morte do vereador “Nego” Moraes, ocorrido na tarde deste sábado, 21, em Vilhena.

Na nota, a parlamentar destaca a atuação de “Nego” na política local.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) recebe a informação do falecimento do vereador Roberto Moraes de Souza, carinhosamente chamado de “Nego”, ocorrido na tarde deste sábado, 21 de março, vítima de infarto.

Aos 49 anos, “Nego” construiu uma importante trajetória política no município de Vilhena, participando da vida política desde a década de 1990.

“Nego” deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos e relevantes serviços prestados ao nosso município. Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos.

Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e perda.

Rosangela Donadon

Deputada Estadual