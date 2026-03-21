Pioneira vilhenense morre aos 80 anos em Cacoal

A pioneira Josefa Paula da Silva morreu neste sábado (21), aos 80 anos, na cidade de Cacoal, em decorrência de problemas pulmonares.

Nascida em 31 de janeiro de 1946, Dona Josefa chegou a Vilhena no ano de 1970, sendo reconhecida como uma das pioneiras do município. Ao longo das décadas, acompanhou de perto o desenvolvimento da cidade.

O velório será realizado na capela mortuária de Vilhena neste domingo (22), com sepultamento previsto para o mesmo dia.

Dona Josefa integrou uma das primeiras famílias que ajudaram a construir a história de Vilhena, sendo lembrada pela atuação e convivência na comunidade.

Segundo familiares e amigos, ela deixa um legado marcado pela simplicidade, convivência e contribuição à formação do município.