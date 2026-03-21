Vereador Roberto “Nego” passa mal durante jogo de futebol, sofre infarto e morre aos 49 anos em Vilhena

O vereador Roberto Moraes de Souza, conhecido como “Nego”, morreu na noite deste sábado (21), após passar mal enquanto jogava futebol e sofrer um infarto, em Vilhena. Ele tinha 49 anos.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o parlamentar foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde equipes médicas realizaram procedimentos de emergência por aproximadamente uma hora, incluindo massagens cardíacas, na tentativa de reanimá-lo. Apesar dos esforços, ele não resistiu.

Eleito vereador pelo Podemos nas eleições de 2024, Nego já participava da vida política do município desde a década de 1990.

Com o falecimento, a vaga na Câmara Municipal deve ser ocupada pelo suplente Deiveson Alves Damascena, também filiado ao Podemos. Ele é filho de Elias Músico, que já exerceu mandato em Pimenta Bueno e posteriormente em Vilhena.