VÍDEO: Homem é morto a facada após discussão em bar no centro de Chupinguaia; suspeito está foragido

Um homem identificado como Rosivaldo Santos foi morto a facada na tarde deste sábado (21), na região central de Chupinguaia.

O principal suspeito do crime, conhecido pelo apelido de “Picumã”, está foragido e é procurado pelas autoridades.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, testemunhas relataram que o homicídio ocorreu após uma discussão em um bar da cidade.

A vítima, que seria marido da proprietária do estabelecimento, teria se recusado a vender bebida alcoólica ao suspeito, o que teria motivado o desentendimento.

Ainda conforme relatos, antes do ataque com faca houve agressões físicas entre os envolvidos.

Após ser atingido, Rosivaldo caiu na via pública. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no meio da rua enquanto uma mulher tenta realizar procedimentos de reanimação, sem sucesso.

A vítima trabalhava como operador de máquinas e havia se mudado recentemente do estado do Maranhão para Rondônia.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizam buscas na região na tentativa de localizar o suspeito.

Informações preliminares indicam que o homem possui passagens pela polícia por crimes como ameaça, tentativa de homicídio e estupro.

>>>Vídeo foi desfocado:

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