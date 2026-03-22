Apenado com tornozeleira desligada é flagrado pela Polícia Militar em Vilhena

Na tarde deste domingo (22), a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar flagrou um apenado em descumprimento de ordem judicial durante patrulhamento de rotina pela Avenida 1512, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

O homem, que faz uso de monitoramento eletrônico, foi avistado em atitude suspeita ao tentar evitar o contato visual com os militares e apressar o passo.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a abordagem, os policiais constataram que o indivíduo não portava documentos de identificação e que o dispositivo (tornozeleira) estava desligado.

Em contato com a central de monitoramento da Colônia Penal, foi confirmado que o abordado cumpre medida cautelar expedida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), comarca de Porto Velho.

Ao ser questionado sobre a irregularidade, o homem admitiu ter ciência de que estava em desacordo com as exigências impostas pelo magistrado.

Ele alegou aos policiais que pretendia comparecer à unidade prisional no dia seguinte para prestar esclarecimentos.

Como a situação envolvia uma medida cautelar específica e não um mandado de prisão imediata para regressão de regime, a guarnição seguiu o protocolo legal.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência a ordem judicial.

O infrator foi orientado sobre seus direitos constitucionais e assinou o compromisso de comparecer em juízo em data agendada para responder pelo ato ilícito.

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