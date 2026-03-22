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domingo, 22 de março de 2026.

Motociclista é detido com maconha durante abordagem em Vilhena

Abordagem aconteceu após suspeito desrespeitar isolamento policial
Motociclista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNSP)

Um motociclista foi detido na manhã deste domingo (22), durante uma abordagem de trânsito realizada pela Rádio Patrulha, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Paraná, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Brasil, quando abordou um casal que trafegava de motoneta Biz pela ciclovia.

Durante o atendimento da ocorrência e aplicação das medidas administrativas de trânsito, um outro motociclista desrespeitou o isolamento e atravessou os cones de segurança, sendo imediatamente abordado pelos policiais.

Na revista pessoal, os militares encontraram com o suspeito uma quantidade de substância aparentando ser maconha.

Diante dos fatos, o motociclista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNSP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Autos de infração também foram lavrados conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

***“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”

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