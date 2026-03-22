Mulher é autuada por falsa comunicação de crime após acionar PM em Vilhena

Na tarde deste domingo (22), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de suposta violência doméstica no centro de Vilhena.

A solicitante havia pedido socorro via 190, alegando que estaria sofrendo agressões físicas por parte de seu esposo em uma residência localizada na Avenida 1º de Maio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial realizou o contato com a mulher.

No entanto, após as diligências e averiguações no local, os militares constataram que a denúncia era falsa e que não houve qualquer tipo de agressão ou crime de violência doméstica.

Diante da confirmação da denúncia inverídica, a mulher foi autuada pela guarnição. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de falsa comunicação de crime, conforme previsto no Código Penal.

A infratora assinou o documento e se comprometeu a comparecer em juízo em data e horário a serem definidos para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

**“Copiar é fácil, difícil é ter ética para dar os devidos créditos.”