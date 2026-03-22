PM recupera notebook furtado e prende quatro suspeitos em Vilhena

Na tarde deste domingo (22), a guarnição da Rádio Patrulha realizou a prisão de quatro homens envolvidos em crimes de furto, receptação e posse de entorpecentes em Vilhena.

A ação teve início após os militares intensificarem o patrulhamento devido a dois furtos registrados sequencialmente em estabelecimentos comerciais da cidade, cujas imagens foram captadas por sistemas de monitoramento.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os policiais avistaram dois suspeitos em atitude atípica na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz.

Durante a abordagem, ambos confessaram espontaneamente que haviam acabado de vender um computador portátil de procedência duvidosa pelo valor de R$ 50,00.

Um dos abordados revelou que a comercialização clandestina visava a aquisição de substâncias entorpecentes.

Os suspeitos levaram os militares até uma residência na Rua Sergipe, no Setor 19, onde o notebook foi localizado. No imóvel, dois homens foram identificados como os receptadores do material.

Durante a diligência, um deles admitiu manter em seu quarto aproximadamente 32 gramas de uma substância análoga à maconha para consumo posterior.

Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que um dos envolvidos estava em descumprimento de ordem judicial.

O indivíduo, que deveria cumprir condições impostas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, não fazia uso do dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira) e violava o termo de compromisso de não praticar novos delitos.

Diante dos fatos e dos elementos que indicavam a prática reiterada de atos ilícitos, todos os envolvidos receberam voz de prisão.

Eles foram apresentados à autoridade judiciária de plantão na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das medidas cabíveis.

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