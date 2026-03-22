VÍDEO: ex-chefe de gabinete da Câmara de Vilhena sobrevive a acidente na BR-364 em Mato Grosso

Um acidente registrado na BR-364, entre os municípios de Porto Esperidião e Cáceres (MT), envolveu um conhecido desportista de Vilhena na tarde de sábado (22), por volta das 15h30.

O motorista da caminhonete, Élio de Souza Neto, de 33 anos, conhecido como “Farofa”, é ex-chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Celso Machado.

Ele viajava com a esposa e um casal de amigos a trabalho, com destino a São Paulo.

Segundo relato do próprio condutor, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

Ele afirmou que havia um caminhão e uma caminhonete S10 à frente, quando o outro veículo teria mudado de direção sem sinalizar, invadindo o espaço e forçando a saída da pista.

Ainda conforme o motorista, ao tentar evitar a colisão, ele perdeu o controle da direção e acabou atingindo uma árvore às margens da rodovia.

A caminhonete, uma Toyota Hilux, teve perda total após o impacto. Apesar dos danos materiais, os ocupantes sofreram apenas escoriações leves.

Todos foram atendidos em uma unidade de saúde e, posteriormente, seguiram viagem. Farofa informou que já se encontra em São Paulo.

Ele também é conhecido no meio esportivo local por atuar como presidente da equipe de futsal Deportivo. As informações sobre o acidente foram repassadas pelo próprio condutor.

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