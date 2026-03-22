Vídeo mostra últimos momentos do vereador Nego Moraes antes de infarto fatal em Vilhena

Imagens gravadas pelo vereador Jander Rocha registraram os últimos momentos de vida do parlamentar Nego Moraes, de 49 anos, em Vilhena.

No vídeo, feito durante um momento de descontração em um campo de futebol, é possível observar o vereador já apresentando sinais de mal-estar.

Minutos após a gravação, Nego Moraes sofreu um infarto fulminante. Apesar das tentativas de socorro, ele não resistiu.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e tem causado forte comoção, evidenciando a rapidez com que ocorreu a fatalidade que abalou a cidade.

O corpo do parlamentar está sendo velado na Câmara Municipal de Vereadores, o sepultamento está previsto para as 17h deste domingo (22).