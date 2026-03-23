ABRIL: Festa de Laço Comprido terá três dias de competições e premiações em Chupinguaia

O município de Chupinguaia, popularmente conhecida como a “Cidade do Boi Gordo”, receberá entre os dias 10 e 12 de abril de 2026 a 14ª edição da tradicional Festa de Laço Comprido.

O evento reunirá competidores de diferentes níveis e contará com uma programação ampla, incluindo provas individuais, em duplas e por equipes, além de disputas especiais com premiações expressivas.

A abertura acontece na sexta-feira (10), a partir das 8h, com a realização da Taça Cidade. Nesta etapa inicial, competidores das categorias profissional, semi-profissional e amador disputarão provas com inscrição no valor de R$ 1 mil. Ainda na sexta-feira, ocorrem as disputas em dupla, também para os três níveis, com premiação de R$ 4.000 por categoria. Cada equipe poderá participar com até cinco duplas, desde que com parceiros diferentes dentro da mesma categoria.

A programação inclui ainda o laço em equipe, com premiações divididas em categorias Ouro (R$ 4 mil), Prata (R$ 3 mil) e Bronze (R$ 2 mil). Já nas disputas individuais embutidas na equipe, os competidores serão divididos por força:

Força A (5 e 6 bois): R$ 3 mil para o primeiro lugar e R$ 1 mil para o segundo;

Força B (3 e 4 bois): R$ 2 mil e R$ 1 mil;

Força C (1 e 2 bois): R$ 1 mil e R$ 500.

Outro destaque da programação é o Duelo Rei do Chupinguaia, que contará com premiação de R$ 5.000 para as categorias profissional e semi-profissional (ambas com duas vidas) e também para o amador, neste caso com três vidas. A organização informa que a premiação será garantida com participação mínima de 60 laçadores.

O evento também contempla categorias especiais com inscrições de R$ 500, como Patrão, Pai e Filho, Guri e Prenda, incentivando a participação de diferentes perfis de competidores.

Entre os atrativos adicionais está a Laçada Extra, com inscrição de R$ 600, que oferecerá premiações específicas e o sorteio de uma motocicleta modelo Fan 160 ano 2025. Nesta modalidade, os últimos classificados das categorias semi-profissional e amador receberão R$ 1.000, enquanto a disputa seguirá com sistema de vidas: duas para profissionais, três para semi-profissionais e quatro para amadores.

A organização ressalta que haverá obrigatoriedade de exames sanitários dos animais e acompanhamento dos órgãos competentes. A programação poderá ser ajustada conforme necessidade da comissão organizadora.

Além das competições, a Festa de Laço Comprido reforça a tradição cultural da região, promovendo integração entre competidores, produtores rurais e a comunidade local. O evento é considerado um dos mais importantes do segmento no sul de Rondônia.