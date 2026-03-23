Homem é agredido a pedradas e tem iPhone roubado no Parque das Araras em Chupinguaia

Um crime de extrema violência foi registrado nas dependências do Parque das Araras, em Chupinguaia.

A vítima compareceu ao quartel da Polícia Militar para detalhar o roubo sofrido na madrugada da última quinta-feira (19), após conseguir recuperar-se das graves lesões sofridas na cabeça e no rosto.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava no local na companhia de um conhecido quando foi surpreendida por agressões físicas e grave ameaça.

Sob coação, o homem foi obrigado a entregar seu aparelho celular, um iPhone, e a realizar o desbloqueio do dispositivo, fornecendo acesso imediato aos seus dados e aplicativos bancários.

Após subtrair o aparelho, o criminoso passou a agredir a vítima com pedradas na região da face e do crânio. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem ficou inconsciente e desorientado.

Ao retomar os sentidos, ele conseguiu caminhar até a residência de um amigo para pedir socorro, sendo posteriormente encaminhado ao hospital para atendimento médico emergencial.

No dia dos fatos, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas a vítima não apresentava condições clínicas de prestar depoimento ou identificar o agressor devido ao estado de choque e inconsciência.

Somente agora, com a melhora do quadro de saúde, o sobrevivente pôde apontar formalmente o autor do crime, que seria a pessoa que o acompanhava no momento do ataque.

Os dados do suspeito foram repassados à Polícia Civil, que já trabalha na investigação para localizar o envolvido e recuperar o bem subtraído.

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