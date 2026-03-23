Homem é agredido a pedradas e tem iPhone roubado no Parque das Araras em Chupinguaia

Um crime de extrema violência foi registrado nas dependências do Parque das Araras, em Chupinguaia.
A vítima compareceu ao quartel da Polícia Militar para detalhar o roubo sofrido na madrugada da última quinta-feira (19), após conseguir recuperar-se das graves lesões sofridas na cabeça e no rosto.
De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava no local na companhia de um conhecido quando foi surpreendida por agressões físicas e grave ameaça.
Sob coação, o homem foi obrigado a entregar seu aparelho celular, um iPhone, e a realizar o desbloqueio do dispositivo, fornecendo acesso imediato aos seus dados e aplicativos bancários.
Após subtrair o aparelho, o criminoso passou a agredir a vítima com pedradas na região da face e do crânio. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem ficou inconsciente e desorientado.
Ao retomar os sentidos, ele conseguiu caminhar até a residência de um amigo para pedir socorro, sendo posteriormente encaminhado ao hospital para atendimento médico emergencial.
No dia dos fatos, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas a vítima não apresentava condições clínicas de prestar depoimento ou identificar o agressor devido ao estado de choque e inconsciência.
Somente agora, com a melhora do quadro de saúde, o sobrevivente pôde apontar formalmente o autor do crime, que seria a pessoa que o acompanhava no momento do ataque.
Os dados do suspeito foram repassados à Polícia Civil, que já trabalha na investigação para localizar o envolvido e recuperar o bem subtraído.
**“Alguns produzem conteúdo… outros apenas reproduzem sem vergonha.”