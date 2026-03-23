Jovem é preso após direção perigosa e uso de placa com “dobradiça” para fugir da PM em Vilhena

Na tarde do último sábado (21), a Polícia Militar prendeu um jovem por direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo no Setor 13, em Vilhena.

A ocorrência teve início na Avenida Paraná, quando o condutor de uma motocicleta Yamaha MT-07 preta foi flagrado realizando manobras arriscadas, incluindo o levantamento da roda dianteira (“empinar”), em um horário de intenso fluxo de pedestres e veículos.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao notar a presença policial, o motociclista iniciou uma fuga em alta velocidade, atravessando diversas avenidas e seguindo pela BR-364, sentido Cuiabá.

Durante o acompanhamento, os militares observaram que o veículo não possuía placa visível, o que dificultou a identificação imediata.

Após um cerco coordenado entre diferentes guarnições, o condutor foi abordado na Rua Cruzeiro do Oeste.

Durante a fiscalização realizada pela equipe da Ptran, os policiais descobriram que a motocicleta possuía um mecanismo do tipo “dobradiça” instalado na placa.

O sistema permitia que o condutor levantasse ou abaixasse a identificação conforme sua conveniência para burlar radares e fiscalizações policiais.

O jovem confessou ter instalado o dispositivo há cerca de 40 dias com o objetivo específico de evitar multas e sanções penais.

Apesar da conduta perigosa, os policiais confirmaram que o condutor não apresentava sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

Diante do flagrante de direção perigosa e da adulteração do sinal identificador, crime previsto no Código Penal, o indivíduo recebeu voz de prisão.

A motocicleta e o condutor foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências da Polícia Civil.

**“Tem quem trabalhe e tem quem só saiba dar ‘Ctrl C + Ctrl V’.”