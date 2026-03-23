Motocicleta com pneu furado é furtada após ser deixada em via pública em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de veículo no cruzamento da Rua Paulo Rogério Fornari com a Avenida Major Amarantes, no centro de Vilhena.

A vítima relatou aos policiais que sua motocicleta Honda CG, de cor vermelha e placa NCC-5996, foi subtraída durante a madrugada.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário explicou que, na noite anterior, o pneu traseiro do veículo furou. Devido ao imprevisto, ele decidiu estacionar a moto nas proximidades de um posto de combustível, planejando buscá-la no dia seguinte. No entanto, ao retornar ao local nesta manhã, constatou que o veículo havia sido levado.

Durante a coleta de informações no local, a guarnição observou que a área dispõe de câmeras de monitoramento de circuito interno. As imagens devem ser solicitadas e analisadas pela Polícia Civil para ajudar na identificação da autoria e na elucidação do crime.

Foi confeccionado o boletim de ocorrência e o caso segue sob investigação. As autoridades alertam para que qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta de placa NCC-5996 seja reportada imediatamente via 190.

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