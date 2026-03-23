Motocicleta roubada por trio armado durante madrugada é recuperada horas depois em Vilhena

Uma ocorrência registrada na madrugada de domingo (22) e desdobrada na manhã desta segunda-feira (23) resultou na recuperação de uma motocicleta roubada em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 3h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma denúncia de roubo de veículo na Rua Kleber Mafra de Souza, no bairro Orleans.

A informação inicial indicava que a vítima teria sido abordada por três indivíduos, sendo um deles armado.

No local, porém, os policiais não localizaram a suposta vítima nem suspeitos, iniciando patrulhamento nas imediações.

Durante as diligências, a equipe policial recebeu a informação de que o homem estaria na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). No entanto, ao chegar à unidade, foi constatado que ele já havia deixado o local após apresentar sinais de embriaguez e causar tumulto.

Ainda na UNISP, os policiais fizeram contato com uma familiar da vítima, que relatou que o homem teria sido rendido por três indivíduos, retirado à força do veículo, agredido e deixado no local.

Segundo o relato, os suspeitos fugiram levando a motocicleta, enquanto dois deles teriam escapado a pé. A vítima também teria afirmado conhecer os autores, mas não apresentou detalhes sobre suas identidades.

O registro foi feito com base nas informações repassadas pela familiar, já que o homem não foi localizado posteriormente.

Horas depois, já na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 8h50, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a presença de um veículo em um imóvel abandonado no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Minas Gerais, no bairro Embratel, conhecido como ponto de consumo de entorpecentes.

No local, os policiais encontraram a motocicleta com as mesmas características do veículo roubado, em um dos cômodos do imóvel, ao lado de ferramentas espalhadas pelo chão. Após consulta ao sistema, foi confirmado que se tratava do veículo subtraído na ocorrência anterior.

A motocicleta estava sem a chave de ignição e apresentava avarias, indicando possível abandono ou tentativa de desmanche. Nenhum suspeito foi localizado no imóvel.

Diante da situação, o veículo e as ferramentas foram apreendidos e encaminhados à UNISP para as providências legais, incluindo a restituição ao proprietário e a continuidade das investigações para identificar os envolvidos no crime.

A ação policial resultou na recuperação do bem e reforçou o patrulhamento na região, considerada sensível devido à recorrência de atividades ilícitas.

**“Copiar é fácil, difícil é ter ética para dar os devidos créditos.”