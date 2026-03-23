Motorista com sinais de embriaguez colide contra mureta da prefeitura e acaba preso em Vilhena

Na noite de domingo (22), por volta das 22h, a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito com danos ao patrimônio público e embriaguez ao volante no bairro Jardim América, em Vilhena.

O condutor de um veículo de passeio perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio, transpôs o canteiro central e colidiu violentamente contra uma mureta pertencente à Prefeitura Municipal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.

Apesar da gravidade do impacto, que deixou o carro severamente danificado e sem condições de rodar, o motorista não apresentava lesões aparentes e recusou encaminhamento ao Hospital Regional.

Durante a abordagem policial, os militares constataram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, forte odor etílico e dificuldade de equilíbrio, chegando a cambalear próximo ao automóvel.

Ao ser questionado, o condutor admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

Ao receber voz de prisão devido à alteração da capacidade psicomotora, o indivíduo ofereceu resistência passiva, negando-se a entrar no compartimento de custódia da viatura.

Diante da recusa em obedecer à ordem legal, os policiais precisaram utilizar algemas para garantir a segurança da equipe e a efetiva condução do suspeito.

O homem foi levado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”