PF e órgãos ambientais inutilizam draga de garimpo ilegal no Rio Madeira em RO

A Polícia Federal (PF), em uma ação estratégica conjunta com a Delegacia de Combate a Crimes Ambientais (DMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou a Operação Iterum II.

O objetivo principal da missão foi desarticular pontos de garimpo ilegal que operam no leito do Rio Madeira, em Rondônia.

Durante as incursões fluviais, as equipes localizaram e inutilizaram uma draga de grande porte. O equipamento contava com dois motores e uma estrutura completa montada especificamente para a extração ilícita de minérios.

Segundo informou a assessoria da Polícia Federal, o maquinário foi encontrado em pleno funcionamento no momento da abordagem.

A neutralização imediata do equipamento é uma medida padrão para impedir a continuidade da atividade criminosa e estancar os graves danos ambientais causados ao ecossistema do Rio Madeira pela exploração não autorizada.

A operação reafirma o compromisso das forças de segurança e órgãos de fiscalização no combate a crimes contra o patrimônio da União e a preservação dos recursos naturais da região amazônica.