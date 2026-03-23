PM localiza “desmanche” em ponto de consumo de drogas e recupera moto furtada em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira (23), a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de furto em um local conhecido como ponto de consumo de entorpecentes, no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Minas Gerais, no bairro Embratel, em Vilhena.

O imóvel, que não possui características de residência habitual, estava vazio no momento da chegada dos militares.

Durante a varredura no local, os policiais encontraram, em um dos cômodos, uma motocicleta Honda Bros de cor laranja.

O veículo estava posicionado ao lado de uma caixa de ferramentas, com diversos utensílios espalhados pelo chão, indicando que o local funcionava como uma espécie de “desmanche” clandestino ou ponto de ocultação.

Ao consultarem o sistema informatizado, os policiais confirmaram que a motocicleta possuía um registro de furto ocorrido no último domingo.

O veículo estava sem a chave de ignição e apresentava diversas avarias, reforçando a tese de tentativa de desmonte para a venda de peças ou uso ilícito.

Diante do flagrante de ocultação de bem roubado, a guarnição realizou a apreensão da motocicleta e de todas as ferramentas encontradas no ambiente.

Todo o material foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A Polícia Civil agora segue com as investigações para identificar os autores do furto e os responsáveis pelo imóvel utilizado para práticas criminosas.

O veículo passará pelos procedimentos legais para ser restituído ao proprietário. Após o registro da ocorrência, a PM intensificou o patrulhamento nas imediações para reforçar a segurança dos moradores da região.

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