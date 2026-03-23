ROMBO: prefeito revela situação de “extrema gravidade” deixada por antecessor que supera R$ 10 milhões e gera risco a Colorado; leia ofício

Em ofício encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores, o prefeito Edmilson Rodrigues de Almeida, o popular Edinho da Rádio (PL), revelou um caso que está gerando polêmica no município de Colorado do Oeste: o suposto rombo, que supera os R$ 10 milhões, deixado pelo ex-prefeito José Ribamar (PSB).

No documento obtido pelo Extra de Rondônia e enviado em 16 de março à presidente da Casa de Leis, Michelly dos Santos Martins (PRD), Edinho alertou aos parlamentares para uma “situação de extrema gravidade técnica e financeira” identifica na administração, referente a irregulares em repasses envolvendo o Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes (DER-RO).

De acordo com o prefeito, tais inconsistências, que superam os R$ 10 milhões, derivam da ausência de prestação de contas e da execução parcial de objetos pactuados, o que impõe a este Município a obrigação imediata de devolução de vultosos valores ao Estado, sob pena de severas sanções institucionais.

O prefeito alertou que a manutenção dessas irregularidades gera o risco iminente de inscrição do Município nos cadastros de inadimplentes (SIAFI/CAUC), o que resultaria na paralisação de transferências voluntárias, impedindo Colorado do Oeste de receber novos recursos estaduais e federais, o que causaria prejuízos irreparáveis à população.

Devido a esta situação, Edinho alertou quanto aos impedimentos legais que podem recair sobre a aprovação de contas de gestões anteriores.

A votação das contas do ex-prefeito estava prevista para acontecer na sessão ordinária na manhã desta segunda-feira (23), na Câmara de Vereadores, mas foi adiada.

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