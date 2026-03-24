Aplicativo de mototáxi é lançado com corridas a partir de R$ 4,99 em Vilhena

Um novo aplicativo de transporte por mototáxi foi lançado em Vilhena, oferecendo corridas a partir de R$ 4,99.

A proposta é facilitar o deslocamento urbano com preços acessíveis e atendimento disponível 24 horas por dia.

A iniciativa contou com a articulação de Maicon Stüpp, Rhoger Christian e Benedito José, este último presidente da Associação dos Mototaxistas de Vilhena, que também atuaram como fontes das informações sobre o funcionamento da plataforma.

De acordo com os idealizadores, o aplicativo Moto Já Moto Táxi foi desenvolvido para conectar passageiros a mototaxistas cadastrados na cidade. A proposta reúne profissionais de diferentes pontos do município, ampliando a cobertura do serviço e facilitando o atendimento em diversas regiões.

A plataforma está disponível para dispositivos Android e iOS, podendo ser baixada nas lojas oficiais, permitindo que o usuário solicite corridas, acompanhe o trajeto em tempo real e tenha acesso facilitado ao serviço.

IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Os mototaxistas cadastrados utilizam motos amarelas, com placa vermelha, além de credenciais autorizadas pelo órgão de trânsito. A identificação é uma das medidas adotadas para reforçar a segurança dos usuários.

A recomendação é que os passageiros utilizem apenas profissionais devidamente cadastrados, evitando serviços clandestinos. A medida busca reduzir riscos e garantir maior segurança durante as viagens.

Com o lançamento, o aplicativo passa a integrar as opções de mobilidade urbana em Vilhena, oferecendo uma alternativa rápida e segura para o transporte urbano individual.

COMO BAIXAR O APLICATIVO

Para utilizar o serviço, o procedimento é simples: acessar a loja de aplicativos (Google Play ou App Store), pesquisar pelo nome do app, fazer o download e instalação, realizar cadastro e solicitar a corrida.

Mais informações sobre o serviço podem ser acessadas pelos canais oficiais (AQUI): Instagram: https://www.instagram.com/mototaxi.vilhena_app?igsh=eG4wYjBzOGZqaDd0&utm_source=qr / Site oficial: https://motojamototaxi.com/