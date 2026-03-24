Casos gripais aumentam e secretaria reforça estrutura com possibilidade de atendimento de UBSs até 22h em Vilhena

Em release encaminhado à redação do site Extra de Rondônia, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Vilhena informou que, devido ao aumento no número de casos de síndromes gripais na região, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão devidamente preparadas para oferecer atendimento rápido e de qualidade à população.

Conforme o comunicado, a iniciativa visa garantir que todos tenham acesso ao cuidado necessário no momento adequado, evitando agravamentos e promovendo a saúde coletiva.

De acordo com a SEMUS, as unidades estão organizadas para acolher os pacientes de forma eficiente, com equipes capacitadas para lidar com o aumento da demanda.

Caso os cidadãos enfrentem dificuldades no atendimento ou identifiquem irregularidades no fluxo de atendimento, a orientação é que o relato seja feito através da Ouvidoria, pelo telefone (69) 3322-2945. Este canal é fundamental para monitorar a situação, identificar falhas e promover melhorias contínuas nos serviços de saúde.

A Secretaria também destaca que possui um plano estratégico para ampliar o atendimento, incluindo a possibilidade de estender o horário de funcionamento das unidades até as 22 horas, caso a demanda permaneça elevada nas próximas semanas.

Essa medida, conforme o comunicado, visa assegurar que toda a população de Vilhena seja atendida de forma adequada e oportuna, mesmo em períodos de maior movimento.