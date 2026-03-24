Criança de 2 anos é encontrada em situação de abandono e extrema insalubridade em Cerejeiras

Uma denúncia anônima levou a equipe da Força Tática da Polícia Militar a uma residência na Rua Ceará, em Cerejeiras, onde uma criança de apenas 2 anos de idade estaria abandonada.

Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a gravidade da situação: o menino estava sozinho no quintal, sem roupas e apresentando visível falta de cuidados básicos de higiene.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, diante do risco iminente, os policiais entraram no imóvel.

No interior da casa, localizaram a mãe da criança dormindo em um dos quartos. Questionada, ela afirmou que trabalha em um estabelecimento comercial local e que, devido ao cansaço extremo, acabou adormecendo, deixando o filho sem supervisão.

A guarnição descreveu um cenário de precariedade e insalubridade no ambiente familiar. O imóvel apresentava acúmulo de sujeira, louças sujas, lixo espalhado pelo quintal e fraldas usadas descartadas de forma inadequada, o que gerava um odor fétido em todo o ambiente.

A criança foi encontrada com resíduos fecais pelo corpo, evidenciando a ausência total de vigilância e cuidados essenciais.

A situação foi classificada como exposição de menor a risco decorrente de negligência, ferindo os direitos fundamentais assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Diante do flagrante, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.

O Conselho Tutelar deve acompanhar o caso para garantir a segurança e a integridade do menor, enquanto a responsável poderá responder por abandono de incapaz ou maus-tratos, dependendo da análise da autoridade policial.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”