Em entrevista ao EXTRA, Tony Pablo reforça amizade com Fúria e garante que diálogo com lideranças faz parte de atuação institucional

O vice-prefeito de Cacoal, Tony Pablo, concedeu entrevista por telefone ao Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 23, e comentou a repercussão após receber lideranças políticas em seu gabinete.

Os comentários surgiram principalmente após Tony Pablo receber, na semana passada, o pré-candidato ao governo de Rondônia, Hildon Chaves.

A iniciativa de receber representantes e pré-candidatos foi interpretada de diferentes formas, gerando questionamentos sobre seu posicionamento político.

Ao site, Tony Pablo afirmou que mantém uma relação política e pessoal de longa data com o prefeito Adailton Fúria, que também é pré-candidato ao Governo. A parceria teve início em 2009 e se estendeu ao longo dos anos em diferentes momentos da política municipal.

Durante esse período, Tony Pablo disse que participou de etapas importantes da trajetória política de Fúria, incluindo campanhas eleitorais e atuação institucional, consolidando uma aliança baseada no diálogo, na confiança e na transparência.

Segundo o vice-prefeito, sua postura sempre foi de independência, sem qualquer ruptura com o atual prefeito. Ele destacou que não há sentido em classificações como “traição”, uma vez que integra a atual gestão. “Como que eu vou trair o prefeito se eu sou o vice-prefeito e ele ainda está no mandato?”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Tony Pablo também fez questão de reforçar a relação construída ao longo dos anos com Adailton Fúria: “O Fúria é meu amigo, caminhamos juntos há 17 anos. Porém, cada um de nós tem independência e autonomia para decidir o que queremos para as eleições de 2026”, garante.

TRANSIÇÃO E RESPEITO ÀS DECISÕES

O vice-prefeito também comentou o momento atual da gestão municipal, destacando que há uma transição em curso para que ele assuma o cargo de prefeito.

Segundo Tony Pablo, a eventual decisão de renúncia cabe exclusivamente ao prefeito Adailton Fúria. “Essa é uma decisão pessoal do prefeito, que respeito. Inclusive, se fosse a minha vontade, ele continuaria à frente da Prefeitura até 2028”, analisa.

Ele reforçou que seu foco principal está na continuidade da gestão e na responsabilidade administrativa. “Minha preocupação é com a continuidade do trabalho que vem sendo realizado, com responsabilidade e compromisso com a população de Cacoal”, disse.

Tony Pablo afirmou ainda que mantém diálogo com diferentes lideranças como parte de sua atuação institucional. “Eu sempre recebo todas as autoridades e vou continuar recebendo todos os pré-candidatos”, declarou ao Extra de Rondônia.

Ele também destacou que interpretações equivocadas podem partir de uma visão distorcida sobre o papel do vice-prefeito. “Muitas dessas narrativas vêm de uma falsa premissa de que o vice-prefeito deve ser submisso, um ‘capacho’, e seguir todas as decisões do titular a qualquer custo. Em Cacoal, nunca foi assim”, assevera.

O vice-prefeito também destacou que o processo eleitoral deve respeitar a decisão da população. “Cacoal não é curral eleitoral. Quem decide em quem votar são os eleitores”, afirmou.

Ele concluiu dizendo que seu posicionamento político para 2026 será definido no momento adequado. “Vou tomar minha decisão no momento oportuno, com responsabilidade e sempre pensando no melhor para Cacoal”, garante.